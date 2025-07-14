15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca (TÜGŞAV) Ankara'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için anma programı düzenlendi.

TÜGŞAV'ın Keçiören Şubesi'nde gerçekleştiren programda, Kur'an-ı Kerim, dualar, ilahiler ve şiir okundu.

TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un, milletin tarihin altın sayfalarına kazıdığı destansı yeniden dirilişi olduğunu belirterek, "15 Temmuz, bu milletin kanını emen, bu milletin varlığı ve birliği üzerinde kendilerine güç edinenlerin tarihe gömüldüğü gündür. 15 Temmuz, bizi birbirimize düşürmek isteyenlerin birbirine düştüğü gündür. 15 Temmuz, cebinde bir dolar taşıyanların, cebinde vatan aşkını ve millet sevdasını taşıyanlara mağlup olduğu bir gece ve bir gündür." dedi.

Türk milletinin, 15 Temmuz gecesi, bayrağa, vatana ve mukaddes değerlere sahip çıkmak için 7'den 70'e sokaklara döküldüğünü ifade eden Aylar, şunları kaydetti:

"Bugün, milletimizin tarihinde unutulmayacak, unutulmaması gereken, unutturmayacağımız bir günün yıl dönümüdür. 15 Temmuz, sadece Türkiye tarihinde değil, dünya demokrasi tarihinde de yerini alan şerefli bir direniş örneğidir. Kapkara bir geceden aydınlık bir sabaha uyanışımızdır. Bugün, milletin devletiyle bir olup, bütün olup şerefli diriliş destanını yazdığı günün yıl dönümüdür. Bugün, bizim onur ve şeref günümüzdür. Bugün, devlet ve vatan nasıl savunulmuş, tüm dünyaya gösterdiğimiz gündür."

Etkinliğe, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.