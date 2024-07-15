Başkentte Elektrik Kesintisi Uygulanacak - Son Dakika
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Başkentte Elektrik Kesintisi Uygulanacak

Başkent Beypazarı ve Güdül ilçelerinde 16-17 Temmuz tarihlerinde elektrik kesintisi yapılacak. Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle belirtilen tarihlerde ilçelerde elektrik verilemeyecek. Kesinti saatleri ve yerleri açıklanmış olup, kesintilerin süresi ve mahalleleri belirtilmiştir.

15.07.2024 16:01
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Başkentin Beypazarı ve Güdül ilçesinde 16-17 Temmuz'da elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolayısıyla yarın ilçedeki bazı yerleşim yerlerine 16 ve 17 Temmuz'da elektrik verilemeyecek.

Kesinti, yarın 14.30-17.00 saatleri arasında Beypazarı'nın Oymaağaç Mahallesi'nde, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 09.30-17.00 arasında Tahir Mahallesi'nde, 09.30-17.30 saatleri arasında Doğançalı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

Güdül ilçesindeki kesinti ise 17 Temmuz Çarşamba günü 09.30-17.30 saatleri arasında Kırkkavak, Tahtacıörencik mahallelerinde uygulanacak.

Kaynak: AA

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