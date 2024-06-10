Başkentte geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren atık değerlendirme tesisinde yılda 1 milyondan fazla ağacın kesilmesi engelleniyor - Son Dakika
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Başkentte geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren atık değerlendirme tesisinde yılda 1 milyondan fazla ağacın kesilmesi engelleniyor

Başkentte geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren atık değerlendirme tesisinde yılda 1 milyondan fazla ağacın kesilmesi engelleniyor

Başkentte geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren atık değerlendirme tesisinde, sanayi kuruluşları, okullar, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen günde 60 ton atığın geri dönüştürülmesiyle yılda 1 milyondan fazla ağacın kesilmesini engelleniyor.

10.06.2024 11:46
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Başkentte geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren atık değerlendirme tesisinde, sanayi kuruluşları, okullar, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen günde 60 ton atığın geri dönüştürülmesiyle yılda 1 milyondan fazla ağacın kesilmesini engelleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçen yılki atık verilerine göre, Türkiye'de her gün 80 bin tondan fazla çöp üretildi. Bunun büyük bir çoğunluğunu ise kağıt, plastik, cam ve bitkisel atıklar oluşturdu.

Son yıllarda hızla yaygınlaşan ve kısa sürede sektör haline gelen geri dönüşüm çalışmalarıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlandı.

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık" projesiyle de geri dönüşümde önemli mesafe katedildi.

Bu kapsamda Mamak'ta kağıt ve plastik atıklarda 1996'dan beri faaliyet gösteren Bakanlık lisanslı bir atık değerlendirme tesisinde de da günde 60 ton atık geri dönüştürülüyor ve bu sayede yılda 1 milyondan fazla ağacın kesilmesi engelleniyor.

"Atıkların yüzde 85'i kağıt"

Firmanın çevre mühendisi Fatih Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöplerin geri dönüşüm sürecini anlattı.

Atık yönetimi firması olarak kağıt, karton, naylon, pet şişe ve plastik atıkların geri dönüşümünü sağladıklarını belirten Karakaya, "Tesise gelen atıkların çoğunu sanayi kuruluşları, okullar, kamu kurum ve kuruluşlarından temin ediyoruz. Sıfır atık toplama aracımızla QR kod yardımıyla bildirim yapıyor ve biz de bu atıkları topluyoruz." dedi.

Topladıkları atıkları tesise getirdikten sonra kategorilere ayırdıklarını bildiren Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıştırılan atıklar pres makinesiyle sıkıştırılıyor. Daha sonra stok alanında biriktirilen atıklar, ilgili fabrikalara yönlendiriliyor. İlgili fabrikalara giden atıklar, büyük kazanlara atılıyor ve kağıt hamuruna karıştırılıyor ve tekrar geri dönüşüme gönderiliyor. Firmamızda günlük ortalama 60 ton atık geri dönüştürülüyor. Bunların yüzde 85'i kağıt atığından, geri kalan kısmı ise plastik atıklardan oluşturuyor. Yılda 1 milyondan fazla ağacın kesilmesini engelliyoruz."

Karakaya, atıkların ilk basamak olan evlerde, iş yerlerinde ve tesislerde yani kaynağında doğru ayrıştırılması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşlara evsel atıklarını kategorilerine göre ayırmaları gerektiğini, bunun hem doğaya hem de ekonomiye büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başkentte geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren atık değerlendirme tesisinde yılda 1 milyondan fazla ağacın kesilmesi engelleniyor - Son Dakika

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