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Başkentte, "MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması" düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen yarışmaya 25 takım katıldı.

Yarışmada, Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Balgat Aliye Yahşi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Esertepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, yarışmanın ardından okulun konferans salonunda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Bu yarışmaların Türkiye genelinde yapıldığını belirten Koçak, öğrencilerin bu işi alan olarak seçerek meslek olarak yürütme noktasındaki kararlılıklarının çok önemli olduğunu vurguladı.

Yarışmanın öğrenciler için bir başlangıç olacağına inandığını belirten Koçak, "Ortaya bir ürün çıkarabilmek, 'bu bize ait, biz yaptık' diyebilmek, 'bu bizim ortaya koyduğumuz bir menü' diyebilmek belki yarışmanın derecelendirmesinden çok önemli olsa gerek." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket verildi.