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Başkentte Ortak Olduğu İş Yerini Ateşe Veren Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Başkentte Ortak Olduğu İş Yerini Ateşe Veren Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'nın başkenti Etimesgut ilçesinde, ortağı olduğu iş yerinde çıkan yangın sonucunda 10 araç ve 2 iş yerinde zarar meydana geldi. Polis ekipleri tarafından yapılan soruşturma sonucunda, yangını çıkaran şüphelinin iş yerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle yangını çıkardığı tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Başkentte Ortak Olduğu İş Yerini Ateşe Veren Şüpheli Gözaltına Alındı
09.01.2024 - 13:43,  Güncelleme: 13:57
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Başkentte ortağı olduğu iş yerini ateşe vererek 10 araç ve 2 iş yerinin zarar görmesine yol açan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Etimesgut İlçesi Bahçekapı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında,10 araç ve 2 iş yeri zarar gördü.

Polis ekiplerinin başlattığı soruşturmada, ortağı olduğu iş yerinde diğer ortaklar ile arasında kira ve çeşitli anlaşmazlıklar yaşandığı için M.Y'nin yangını çıkarttığı tespit edildi.

Ortağı olduğu iş yerini ateşe verdiğini kabul eden M.Y. gözaltına alındı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Başkentte Ortak Olduğu İş Yerini Ateşe Veren Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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