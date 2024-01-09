Başkentte Ortak Olduğu İş Yerini Ateşe Veren Şüpheli Gözaltına Alındı

Başkentte ortağı olduğu iş yerini ateşe vererek 10 araç ve 2 iş yerinin zarar görmesine yol açan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Etimesgut İlçesi Bahçekapı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında,10 araç ve 2 iş yeri zarar gördü.

Polis ekiplerinin başlattığı soruşturmada, ortağı olduğu iş yerinde diğer ortaklar ile arasında kira ve çeşitli anlaşmazlıklar yaşandığı için M.Y'nin yangını çıkarttığı tespit edildi.

Ortağı olduğu iş yerini ateşe verdiğini kabul eden M.Y. gözaltına alındı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.