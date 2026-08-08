Başkentte Servis Minibüsü Kaza Geçirdi
Çankaya'da servis minibüsü, tıra çarptı; 7 kişi yaralandı, birinin durumu ağır.
Başkentte, servis minibüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Çankaya ilçesi Çevre yolu Karataş mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 06 C 7320 plakalı servis minibüsü, önünde ilerleyen tıra çarptı.
Kazada, aralarında minibüs sürücüsünün de bulunduğu 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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