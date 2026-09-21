Başkentte yol kontrolünden kaçan şüpheli, 13 yıl 9 ay 7 gün cezası varken yakalandı

Başkentte "kasten öldürme" ve diğer suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarmanın yol kontrol uygulamasında yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığınca 19 Eylül'de yapılan yol kontrol uygulaması sırasında aracından inip çevredeki araziye kaçan Y.K. ekiplerce yakalandı.

Yapılan incelemelerde şüphelinin, "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 9 ay 7 gün, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 1 ay 3 gün, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 407 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve yaklaşık 1 yıldır arandığı belirlendi.

Şüpheli Y.K, adli işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.