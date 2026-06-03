Baskil'de Mahsur Kalan Baba ve Oğlu Kurtarıldı - Son Dakika
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Baskil'de Mahsur Kalan Baba ve Oğlu Kurtarıldı

03.06.2026 13:05
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde dağda mahsur kalan baba ve oğlu, ekipler tarafından kurtarıldı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde dağda mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı.

Malatya'dan ilçeye gezmeye gelen Süleyman Şahin ve oğlu Bekir Şahin, dün Muşar Dağı eteklerindeki Abdulvahap Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

Buradan dağın zirvesinde yer alan Mar Ahron Manastırı'nı da görmeye giden baba ile oğlu, karanlık çökmesi üzerine dönüş yolunu kaybetti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 6,5 saat süren çalışma sonucunda gece saatlerinde bulunan baba ve oğlu, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Kurtarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Baskil, Elazığ, Güncel, Yaşam, Baba, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baskil'de Mahsur Kalan Baba ve Oğlu Kurtarıldı - Son Dakika

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