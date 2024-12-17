Elazığ'ın Baskil ilçesinde köye inen tilki ve yaban domuzları yiyecek ararken güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kar ve soğuk hava nedeniyle kırsalda aç kalan tilki ve yaban domuzları, Topaluşağı köyü Himikcansız mezrasına inerek, evlerin çevresinde yiyecek aradı.
O anlar bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, evlerin çevresinde yiyecek arayan yaban domuzları ve tilki yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Baskil'de Tilki ve Yaban Domuzları Yiyecek Aradı - Son Dakika
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