Baskil Kaymakamı Hastaları Ziyaret Etti

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Karaali köyü ile Çakıl ve Çitiluşağı mezralarındaki hastaları ziyaret etti.
Kundakçı, yaptığı açıklamada, hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve taleplerini dinlediğini belirtti.
Kundakçı, her zaman hasta ve yaşlıların hizmetinde olduğunu kaydetti.
Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Tırpancı ve bazı kurum amirleri de yer aldı.
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Sakarya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde açılan 'İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın' pankartı apar topar kaldırıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma saatlerinin 40 saate düşeceği tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, resmi açıklama gelmeden haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtti ve çalışma hayatının tüm paydaşlarının ortak görüşleriyle belirleneceğini vurguladı. Türkiye'de haftalık mesai süresinin 40 saate düşmesi ve haftalık izinlerin 2 güne çıkması gündemde.
Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı bir etkinlikte Haberler.com'a yaptığı açıklamada dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Elles, "Özellikle telefondan çok fazla dolandırıcılık yapılıyor. Çok dikkat edin. Hiçbir zaman kimseye çok fazla güvenmeyin." dedi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.
Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, istifa sinyali verdi. Genç teknik adam, "Bu akşam başkan ile konuşup gereğini yapacağım" dedi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel, Kasımpaşa maçı öncesi sakatlandı. İrfan'ın adale sakatlığı ve yırtık oluştuğu belirtilirken, Osayi'nin durumu henüz net değil.
Ajda Pekkan, omuz ameliyatının ardından enerjisi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyarak hayatının ilk stadyum konserini verecek. Ünlü isimlerin de yer alacağı konserde en pahalı bilet 15 bin TL olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak görüşmeleri sürecinde Yeniden Refah Partisi'nin istediği Sakarya'da vatandaşlara hitap etti. Alanda 60 bin kişi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Resmi rakam şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya ile aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir" dedi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde metruk yapıya yeni doğmuş erkek bebeği bıraktıktan sonra kaçan ve polisin çalışması sonucu yakalanan M.C.'nin ifadesi ortaya çıktı. M.C.'nin bebeği bıraktıktan sonra pişman olduğunu söyledi öğrenildi.
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