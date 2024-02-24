Baskil Kaymakamı Hastaları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Baskil Kaymakamı Hastaları Ziyaret Etti

Baskil Kaymakamı Hastaları Ziyaret Etti

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Karaali köyü ile Çakıl ve Çitiluşağı mezralarındaki hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve taleplerini dinledi. Kundakçı, ziyarette hasta ve yaşlıların hizmetinde olduğunu vurguladı. İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Tırpancı ve bazı kurum amirleri de ziyarette yer aldı.

24.02.2024 16:59  Güncelleme: 17:01
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Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Karaali köyü ile Çakıl ve Çitiluşağı mezralarındaki hastaları ziyaret etti.

Kundakçı, yaptığı açıklamada, hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve taleplerini dinlediğini belirtti.

Kundakçı, her zaman hasta ve yaşlıların hizmetinde olduğunu kaydetti.

Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Tırpancı ve bazı kurum amirleri de yer aldı.

Kaynak: AA

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