Baskil Kaymakamı Kundakçı, Çanakkale Zaferi\'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

İstanbul'da Ruslar Devlet Başkanlığı Seçimi İçin Oy Kullandı

İstanbul'da bulunan Rus vatandaşları, Rusya'nın Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğu'nda devlet başkanlığı seçimi için oy kullandı. Seçim merkezine gelen Ruslar, İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Oy kullanma sırasında bir kadın, pasaportunu yakarak Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı protesto etti ve polis tarafından gözaltına alındı. Başka bir seçmen ise yanında Sibirya kurdu ile oy kullanmaya geldi.