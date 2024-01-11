Başkomiserin yıllık iznini geçirdiği Orhangazi\'de çarpılan sanığın davası devam ediyor

Yıllık iznini geçirmek üzere Orhangazi ilçesine gelen başkomisere çarptığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık O.Ö. ve taraf avukatları katıldı.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanık, tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da olayda "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunun unsurlarının oluşmadığını, sanığın eyleminin "yaralama" olarak değerlendirileceğini belirterek tahliye edilmesini istedi.

Sanığın tutukluluğunun devamına ve Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Geçen yıl kasım ayında meydana gelen olayda, Batman'da görev yapan ve yıllık iznini geçirmek üzere kente gelen başkomiser Erdem Sevinç'e, Muradiye Mahallesi'ndeki evinden eşiyle çıktığında O.Ö. idaresindeki panelvan minibüs çarpmıştı.

Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevinç, daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Polis ekipleri, olay sonrası Yalova yönüne kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatmıştı.

İstanbul'da gözaltına alınan O.Ö, daha sonra tutuklanmıştı.