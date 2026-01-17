İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Basmane Çukuru"Nda Çözüm İçin Yeni Adım - Son Dakika
Üye Girişi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Basmane Çukuru"Nda Çözüm İçin Yeni Adım

17.01.2026 13:14  Güncelleme: 15:00
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, kamuoyunda 'Basmane Çukuru' olarak bilinen alandaki hukuki sorunların çözümü için önemli bir karar aldı. Başkan Cemil Tugay'a, TMSF ile yapılacak protokolün yönetimi konusunda yetki verildi.

(İZMİR) - Kamuoyunda "Basmane Çukuru" olarak anılan ve çözümlenemeyen hukuki sorunlar nedeniyle yıllardır atıl durumda kalan araziyle ilgili önemli bir adım daha atıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı son oturumunda oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile sürecin tarafları arasındaki niyet protokolüne ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a yetki verildi. Oy birliği alınan karar doğrultusunda Başkan Tugay, protokol gereklerinin yerine getirilmesi, sürecin yürütülmesi ve yönetilmesi konularında yetkilendirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ocak ayı son birleşimi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır idaresinde tamamlandı. Oturumda Onat Tüneli çalışmalarından dolayı zarar gördüğü belirtilen yapılara yönelik madde gündeme alındı. Buna göre Konak'a bağlı Atamer, Mehmet Akif ve Saygı mahallelerinin sınırları içerisinde son dönemde meydana geldiği bildirilen zemin hareketliliğine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) arasında imzalanmak üzere hazırlanan protokolün kabulü ve imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a yetki verilmesini içeren önerge, komisyonlara havale edildi. Önerge komisyonlarda görüşüldükten sonra Mecliste oylanacak.

Basmane'de somut adım

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kamuoyunda Basmane Çukuru olarak bilinen Konak ilçesi İsmet Kaptan Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin sürecin çözüme kavuşturulması amacıyla önemli bir karara da imza atıldı. Alanın kamusal kullanıma kazandırılmasına yönelik Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile niyet protokolü imzalanması kararı alınmıştı. Bu karar doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a; teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından nihai protokolün onaylanması ve imzalanması ile sürecin yürütülmesi ve yönetilmesi konusunda yetki verilmesi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayına sunuldu. Önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Revize edilen Kültürpark planları onaylandı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde SİT alanı olan Kültürpark'a yönelik hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planları da görüşüldü. Kültürpark'ın korunmasını içeren ve gelecek nesillerin de kent içerisinde bulunan bu yeşil dokudan faydalanmasını sağlamak için hazırlanan planlar, Meclis'ten oy birliği ile geçti. Koruma Kurulu tarafından da onaylanan planlar; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderilecek. Plan, Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

