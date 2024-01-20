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Başörtülü Kadın Rüşvet Operasyonu Sırasında Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Başörtülü Kadın Rüşvet Operasyonu Sırasında Saldırıya Uğradı

Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet operasyonu sırasında saldırıya uğrayan başörtülü kadın, kendisini darbeden kişiden şikayetçi oldu. Operasyon sırasında belediye önünde toplanan ve tepki gösterenlerden bir kişi, Nebiha Yetimoğlu'na saldırdı. Yetimoğlu, saldırgan hakkında şikayetçi oldu ve şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Bu olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Başörtülü Kadın Rüşvet Operasyonu Sırasında Saldırıya Uğradı
20.01.2024 - 16:39,  Güncelleme: 16:39
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Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet operasyonu sırasında saldırıya uğrayan başörtülü kadın, kendisini darbeden kişiden şikayetçi oldu.

Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet iddialarına yönelik operasyon kapsamında önceki gün gözaltına alınan bazı şüphelilerin belediye binasındaki odalarında arama yapıldığı sırada, belediye önünde toplanan ve operasyona tepki gösterenlerden Hasan A, Nebiha Yetimoğlu'na saldırdı.

Büyükçekmece Polis Merkezine giden Yetimoğlu, boğazını sıkarak sözlü hakarette bulunan Hasan A. hakkında şikayetçi oldu.

Yetimoğlu'nun beyanında, belediye önünde bekleyenlerin "devlete yuh, hükümete yuh" diye slogan attıklarını duyduğunu, "kime yuh diyorsunuz?" dediği sırada söz konusu kişinin kendisine hakaret ederek boğazını sıktığını söylediği öğrenildi.

Büyükçekmece Belediyesinden emekli olduğu öğrenilen şüpheli Hasan A. hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından işlem başlatıldığı belirtildi.

Operasyon

Belediyedeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, aralarında Büyükçekmece Belediyesinde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ile İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki bazı zanlıların belediye binasındaki odalarında arama yapıldığı sırada, binaya getirilen şüphelilere alkış ve sloganlarla destek veren belediye personeli, zaman zaman polis ekipleri ve basın mensuplarına da tepki göstermişti.

Bu esnada görüntü alan medya çalışanları ile kalabalık grup arasında yaşanan arbede sırasında A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Hüseyin Koçak darbedilmiş, muhabir ile kameramanın şikayeti üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı.

Bu sırada, başörtülü bir kadının boğazının sıkıldığı ve sözlü hakarete uğradığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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