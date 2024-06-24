Başsavcı, avukatı heimlich manevrası ile böyle kurtardı - Son Dakika
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Başsavcı, avukatı heimlich manevrası ile böyle kurtardı

Bursa Orhangazi adliyesinde düzenlenen bir veda yemeğinde soluk borusuna yemek kaçan avukat Güner Elçin, Başsavcı Enis Tekgül'ün heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

24.06.2024 21:47
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Başsavcı, avukatı heimlich manevrası ile böyle kurtardı

BURSA - Bursa Orhangazi adliyesinde görevli İcra Müdürü ve yardımcısının tayini sebebiyle düzenlenen gecede soluk borusuna yemek kaçan avukat Güner Elçin'i Başsavcı Enis Tekgül heimlich manevrası ile kurtardı.

Olay Orhangazi'de bir ızgara salonunda meydana geldi. Orhangazi Adliyesinde görevli İcra Başmüdürü Muhammed Fatih Kaya ve Müdür yardımcısı Taha Selman Bingöl'ün tayini sebebi ile veda yemeği organize edildi. Yemeğe, hakim, savcılar ve adliye personeli ile birlikte avukatlar da davet edildi.

Orhangazi'de uzun yıllardır avukatlık yapan Güner Elçin de davetliler arasında yer aldı.

Aniden fenalaştı

Yemek yediği sırada soluk borusu tıkanan 79 yaşındaki avukat Güner Elçin aniden fenalaştı. Yemektekiler müdahale etse de sonuç alamadı. Bu sırada Elçin'in yardımına Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül yetişti. Tekgül, heimlich manevrası uyguladığı avukat Elçin'in yeniden nefes almasını sağladı. Bursa Barosu avukatlarından olan Güner Elçin, ocak ayında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.R. Erinç Sağkan tarafından meslekteki 50. Yılı onuruna berat almıştı.

O anlar kemeraya yansıdı

Başsavcı Tekgül'ün avukat Elçin'in hayatını kurtardığı o anlar gecenin düzenlendiği ızgara salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde avukat Güner Elçin'e yemek sırasında fenalaştığı görünürken, ilk müdahalelerin sonuç vermediği ve Başsavcı Tekgül'ünhızla yardıma geldiği kayıtlara yansıyor. Tekgül'ünheimlich uygulamasından sonra Elçin'in kendine gelmesi ve salondakilerin rahatladığı o anlar da kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Başsavcı, avukatı heimlich manevrası ile böyle kurtardı - Son Dakika

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