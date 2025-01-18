Başsavcı Dönmez'den 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika
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Başsavcı Dönmez'den 'Yılın Kareleri' Oylaması

Başsavcı Dönmez\'den \'Yılın Kareleri\' Oylaması

Muğla Başsavcısı Dönmez, AA'nın fotoğraf oylamasında çeşitli kategorilerdeki kareleri inceledi.

18.01.2025 15:18
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Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dönmez, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları, AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım ile inceledi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samır Jordamovıc'in, Bosna Hersek'teki sellerden etkilenen Donja Jablanica'da oluşan yıkımı gösteren "Umut var" fotoğrafını seçen Dönmez, "Haber"de ise oyunu, Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" adlı karesinden yana kullandı.

Dönmez, "Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sırılsıklam", "Spor"da ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" adlı fotoğrafını oyladı.

Başsavcı Dönmez, AA'nın her yıl gerçekleştirdiği fotoğraf oylamasına katıldığını belirterek, "AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflarının hepsi birbirinden güzel. Çok güzel kareler yakalamışlar. Kendilerini kutluyorum. Dünyanın dört bir tarafında Anadolu Ajansının binlerce muhabiri var. Muhabir arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Oylamaya katılmaktan da son derece memnun oldum." diye konuştu.

Dönmez, fotoğrafları seçerken oradaki duyguyu yansıtan, mesaj veren fotoğrafları tercih ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Başsavcı, Güncel, Yaşam, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başsavcı Dönmez'den 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika

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