Başsavcı Karaköse\'den Bayram Ziyareti

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Adliyesi'nde basın mensuplarıyla bayramlaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile Başsavcıvekilleri Önder Kemal Sekücü, Melih Aladağ, Mehmet Işık ve Muharrem Songür, adliyenin toplantı salonunda bir araya geldikleri muhabirlerin bayramını kutladı.

Başsavcı Karaköse, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar hakkında muhabirlere bilgi vererek, gelecek yıl açılması planlanan yeni Ankara Adliye Sarayı'nın kaba inşaatının büyük oranda tamamlandığı bildirdi.

Bayramlaşma töreninde muhabirlere çikolata, kolonya ikram edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.