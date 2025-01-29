Başsavcı Kocaman, Yılın Kareleri\'ni Seçti

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Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Başsavcı Kocaman, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024'te yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" adlı karesini seçen Kocaman, "Haber" kategorisinde tercihini Belal Khaled'in "Bayram" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Kocaman, "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" adlı karesine oy verdi.

"Yılın Kareleri" oylamasındaki eserleri çok beğendiğini belirten Kocaman, "AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Çok güzel kareler yakalamışlar. Kendilerini kutluyorum. Dünyanın dört bir tarafında Anadolu Ajansının binlerce muhabiri var. Muhabir arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Oylamaya katılmaktan da son derece memnun oldum." diye konuştu.