Başsavcı Sarıca, Ceza İnfaz Personeli Günü\'nü Kutladı

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla ziyaret gerçekleştirdi.

Başsavcı Sarıca'ya ziyarette Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halis İpek, Edirne Ceza İnfaz Kurum Müdürleri, Edirne Denetimli Serbestlik Müdürü ve ceza infaz personeli eşlik etti.

Heyet, Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı İbrahim Balaban'ı ziyaret etti.

Ziyarette yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunulurken, ceza infaz hizmetlerinin adalet sistemindeki yeri ve önemi değerlendirildi.

Başsavcı Sarıca, hükümlü ve tutuklularla kurulan ilişkilerde etik ilkelere bağlı hareket eden, eğitim ve rehabilitasyon süreçlerinde görev alan ceza infaz ve denetimli serbestlik personelinin 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'nü kutladı.