Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'a ziyaretler devam ediyor.
Başsavcı Taşkoparan, Eskişehir Yeşilay Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, eşi Mustafa Dökmeci, Türk Kızılay Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Rahim Güneş, eşi Gülay Güneş, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Emine Tuç, iş insanı Cengiz Alışkan ile Ayşe Alışkan'ı makamında kabul etti.
Taşkoparan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Başsavcı Taşkoparan'a Ziyaretler Devam Ediyor - Son Dakika
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