Başsavcılık: Süper Lig maçlarının izletilmemesi iddiası gerçek dışı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" yargılaması kapsamında tutuklu bulunan kişilerin, Marmara Ceza İnfaz Kurumunda Süper Lig maçlarını izlemelerinin engellendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

Başsavcılıktan, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' yargılaması kapsamında tutuklu bulunan kişilerin, Marmara Ceza İnfaz Kurumunda Süper Lig maçlarını izlemelerinin engellendiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ceza infaz kurumlarında halihazırda 50 televizyon kanalının ücretsiz izlenebildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Süper Lig maç yayınlarına ilişkin abonelik bedeli bugüne kadar hükümlü ve tutukluların emanet para hesaplarından elde edilen temettü gelirleriyle karşılanmıştır. beIN SPORTS'un ceza infaz kurumlarına yönelik aboneliği ticari statüye dönüştürmesi nedeniyle 2026-2027 sezonu abonelik bedelinin bu kaynaktan karşılanması mümkün olmamış, ayrıca hükümlü ve tutukluların çoğunluğundan yeni abonelik yönünde talep gelmemiştir. Dolayısıyla yaşanan durum herhangi bir kişi veya gruba yönelik özel bir uygulamadan değil, abonelik statüsündeki değişiklik ve çoğunluk talebi bulunmamasından kaynaklanmaktadır."