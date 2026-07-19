Baston Ustası Cumali Birol'un Kehribarlı Yenilikleri - Son Dakika
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Baston Ustası Cumali Birol'un Kehribarlı Yenilikleri

Baston Ustası Cumali Birol\'un Kehribarlı Yenilikleri
19.07.2026 11:18
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Cumali Birol, Adilcevaz'da kehribar işlemeli bastonlar üreterek geleneksel sanatı modernize ediyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde büyüklerinden öğrendiği sanatını ilk günkü heyecanla sürdüren baston ustası Cumali Birol, kehribar işlemeli bastonlar tasarladı.

Adilcevaz'da yaşayan "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödüllü Birol, baston sanatını ailede üçüncü kuşak olarak 70 metrekarelik atölyesinde sürdürüyor.

Makine kullanmadan eğe, zımpara ve rende ile verimden düşmüş asırlık ceviz ağaçlarını bastona dönüştüren Birol, bu bastonları modern tasarımlarla buluşturuyor.

Ceviz ağacı, manda, koç ve sığır boynuzuyla yaptığı bastonları daha önce Selçuklu ve Osmanlı motifleri, zümrüt, yakut, sedef ve ebruyla süsleyen Birol, uzun süren çalışma sonucu süs eşyalarının vazgeçilmezi olan kehribarı da bastona işleyerek yeni bir model ortaya çıkardı.

Bugüne kadar 86 çeşit baston üreten Birol, yaptığı çalışmalarla hem mesleğini gelecek kuşaklara aktarmak hem de yenilikçi tasarımlarla ürün çeşitliliğini artırmak istiyor.

"Ateş ve sıkma kehribarları işlemekteyiz"

İlçede 51 yıldır baston imalatı yapan Birol, AA muhabirine, dededen, babadan kalan mesleği gelecek kuşaklara aktararak bu mirasa sahip çıktıklarını söyledi.

Babasının döneminde 10-15 çeşit baston üretildiğini anlatan Birol, şöyle konuştu:

"Bugün 86 çeşide ulaştık. Geleneksel Türk el sanatları, Selçuklu ve Osmanlı süsleme sanatlarıyla birleştirerek günümüze geldik. Manda, sığır ve koç boynuzu kullanarak asırlık ceviz ağaçlarından yaptığımız ürünlere bir yenisini eklemenin sevinci içindeyiz. Kehribarı bastona işledik. 5 yıldır bastonu nasıl üretiriz, kehribarı nasıl işleriz diye çalıştık."

Binlerce yıl toprağın altında kalan kehribarın doğal ve pahalı bir ürün olduğunu belirten Birol, "Ateş ve sıkma kehribarları işlemekteyiz. Ceviz ağacıyla buluşmasıyla harika bir sanat eseri ortaya çıktı. Yaklaşık 3 aydır satışa sunduğumuz bastonlarımız ilgi gördü. Bitlis'in tanıtımında baston önemli bir katma değere sahip. Bu güzelim sanatı icra ederek sergilemenin onurunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurt dışından taleplerin geldiğini ifade eden Birol, "Bu bastonlarda başka bir materyal kullanmayarak sadeliği öne çıkardık. Rengarenk kehribarları bastona işledik. Ara ara tasarımlarımızı geliştirerek farklı ürünler ortaya çıkaracağız." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Adilcevaz, Bitlis, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baston Ustası Cumali Birol'un Kehribarlı Yenilikleri - Son Dakika

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