Bataklığa Saplanan İnek Kurtarıldı

Düzce'de bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Merkeze bağlı Ballıca köyünde merada otlayan Umutcan İnci'ye ait inek, kenarından su içtiği bataklığa saplandı.

Köy sakinleri hayvanı kendi çabalarıyla çıkarmayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekibi halatlara bağladıkları hayvanı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından bataklıktan çıkardı.

Ekipler, bir süre dinlenmesini bekledikleri ineği daha sonra sahibine teslim etti.