Batan teknede ölen doktor Bingüllü'nün naaşı Adana'ya gönderilmeden tören yapıldı - Son Dakika
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Batan teknede ölen doktor Bingüllü'nün naaşı Adana'ya gönderilmeden tören yapıldı

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Batan teknede ölen doktor Bingüllü\'nün naaşı Adana\'ya gönderilmeden tören yapıldı
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Batan teknede ölen doktor Bingüllü\'nün naaşı Adana\'ya gönderilmeden tören yapıldı
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Ayvalık açıklarında batan özel teknede hayatını kaybeden Op. Dr. Şahin Bingüllü için görev yaptığı Burhaniye Devlet Hastanesinde tören düzenlendi. Bingüllü'nün naaşı Adana'ya gönderildi; cenaze namazı yarın Kabasakal Mezarlığı Camii'nde kılınacak.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında özel teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Burhaniye Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü doktoru Op. Dr. Şahin Bingüllü için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.

Denizden çıkarıldıktan sonra Ayvalık Devlet Hastanesi morguna götürülen Şahin Bingüllü'nün cenazesi, incelemelerin ardından Burhaniye Devlet Hastanesine getirildi.

Bingüllü için görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi.

Bingüllü'nün eşi Handan Bingüllü, burada yaptığı konuşmada, dün gecenin kendisi ve çocukları için çok uzun bir gece olduğunu söyledi.

Çok üzgün olduğunu belirten Bingüllü, "Eşim 6 yıl önce burada göreve başladı, burayı çok sevdi. Mesleğine aşık biriydi, çok iyi bir insan, eş ve babaydı. Hepinize geldiğiniz ve yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çocuklarını da kendisi gibi hekim olarak yetiştirdi. Onları bu vatana hizmet etsinler diye yoğun çaba gösterdi. Umarım ki bu şekilde idealist insanların erkenden yitip gitmeyecekleri bir dünyamız olsun." dedi.

Şahin Bingüllü'nün kızı Selin ve oğlu Oğuzhan Bingüllü de törende büyük üzüntü yaşadı. Bingüllü ailesi törenin ardından taziyeleri kabul etti.

Törene, Bingüllü'nün yakınlarının yanı sıra çok sayıda doktor, hastane görevlisi ve vatandaş katıldı.

Bingüllü'nün naaşı, helallik alınması ve duaların edilmesinin ardından memleketi Adana'ya gönderildi.

Şahin Bingüllü'nün cenazesinin yarın ikindi vaktine müteakip Kabasakal Mezarlığı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Kara Ada açıklarında dün akşam saatlerinde özel bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilmiş, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sonucu 9 kişiden 8'i kurtarılmıştı. Sahil Güvenlik ekiplerince sürdürülen çalışmalarda, kayıp olduğu bildirilen Bingüllü'nün cenazesine de sabah saatlerinde ulaşılmıştı.

Kaynak: AA
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