Batı Afrika Ülkelerinde Sıtma Aşısı Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batı Afrika Ülkelerinde Sıtma Aşısı Uygulaması Başlatıldı

Batı Afrika Ülkelerinde Sıtma Aşısı Uygulaması Başlatıldı

Benin, Liberya ve Sierra Leone'de sıtma aşısı uygulaması başlatıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından teslim edilen aşılar, 5 aylık ve üzeri çocuklara yapılacak. Aşının Afrika genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Benin Sağlık Bakanı, aşının sıtma ile mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti. Sıtma, Afrika'da en çok görülen hastalıklardan biri olup her yıl ortalama 500 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.

26.04.2024 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Afrika ülkelerinden Benin, Liberya ve Sierra Leone'de sıtma aşısı uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, sıtmayla mücadele kapsamında Benin'e 215 bin 900 doz, Liberya'ya 112 bin doz ve Sierra Leone'ye 550 bin doz sıtma aşısı teslim edildiği belirtildi.

Bu aşıların 5 aylık ve üzeri yaştaki çocuklara yapılacağı, aşı uygulamasının Afrika'da yaygınlaştırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, kıtadaki birçok ülkenin 2025'te sıtma aşısını uygulamayı planlandığı bilgisi verildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Benin Sağlık Bakanı Benjamin Hounkpatin, sıtma aşısı kampanyası programının bu hastalıkla mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti.

Sıtma aşılarının güvenli ve etkili olduğunu ifade eden Hounkpatin, aşıların, çocukların bu ciddi ve ölümcül hastalığa karşı korunmasına katkıda bulunduğu konusunda güvence verdi.

DSÖ tarafından onaylanan sıtma aşılarını bazı Afrika ülkeleri uygularken, bazıları buna sıcak bakmıyordu.

Her 2 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.

Her 2 dakikada bir çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi yaşamını yitirirken, ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

Kaynak: AA

Batı Afrika, Liberya, Afrika, Çocuk, Aşı, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Afrika Ülkelerinde Sıtma Aşısı Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:55 Canlı anlatım Maçta tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Maçta tempo bir an olsun düşmüyor
18:43 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:38 Taslak metinde dikkat çeken detay 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı
19:30 Derbiye saatler kala açıklama geldi Beşiktaş’ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:50 Antalya’da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım Antalya'da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım
18:23 Kaçırdığı gollerle gündem oldu Samatta, Yunanistan’da da hayal kırıklığı yarattı Kaçırdığı gollerle gündem oldu! Samatta, Yunanistan'da da hayal kırıklığı yarattı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
17:47 Ticaret Bakanlığı’nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı Ticaret Bakanlığı'nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 20:17:50. #1.12#
SON DAKİKA: Batı Afrika Ülkelerinde Sıtma Aşısı Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement