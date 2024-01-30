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Batı Akdeniz bölgesinde kan stokları yüzde 50 düştü

Türkiye'de her 4 saniyede 1 kişinin kana ihtiyacı oluyor

Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop:

" Ortalama bir günde 400-500 civarında kan bağışına ihtiyacımız oluyor"

" Ramazan ayına girmeden stoklarımızı yukarıda tutmamız gerekir"

ANTALYA - Antalya, Burdur ve Isparta kapsayan Batı Akdeniz bölgesinde kan stokları yüzde 50 oranında düştüğüne dikkat çeken Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, "Türkiye'de her 4 saniyede 1 kişinin kana ihtiyacı oluyor. Ortalama bir günde 400-500 civarında kan bağışına ihtiyacımız var. Tek bir kan bağışlıyla 3 kişinin hayatı kurtulabilir. Ramazan ayına girmeden stoklarımızı yukarıda tutmamız gerekir" dedi.

Kış şartlarının hayatı iyice zorlaştırmasından önce kan stoklarını belirli bir seviyenin üzerine çıkarmayı ve düzenli bağışı özendirmeyi hedefleyen Kızılay, ülke çapında "Birbirimize candan bağlıyız" sloganı ile büyük bir kan bağış kampanyası başlattı. Antalya, Burdur ve Isparta kapsayan Batı Akdeniz bölgesinde ise kan stokları yüzde 50 oranında düştü. Ekipler Ramazan ayının yaklaşmasıyla stokların daha da aşağı düşmemesi için harekete geçti. Batı Akdeniz bölgesinde 2023 yılında 134 bin 175 torba kan toplanırken bu bağışlardan kullanılabilir olan bağışların tamamının hastanelere sevki gerçekleştirildi.

"Türkiye'de her 4 saniyede 1 kişinin kana ihtiyacı oluyor"

Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, "18 bölge ve 69 kan bağış merkezi olarak ülke çapında "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla kampanya başlatıldı. Kan stoklarımızda bir azalma mevcut. Özellikle kış aylarında yaşanan hava şartları kan bağışlarında bir düşüşe neden oluyor. Bu düşüş hastalarımıza da yansıyor, stoklarımızı belirlenen seviyeye çıkarmak için bu kampanya başlatıldı. Türkiye'de her 4 saniyede 1 kişinin kana ihtiyacı oluyor. Şuanda bir bu röportajı verirken dakikalar içerisinde yüzlerce kişinin kana ihtiyacı olacak. 4 saniyede bir kişinin kana ihtiyacı olduğunu düşünecek olursak ülke genelinde ne kadar kan bağışına ihtiyacımız olduğu aşikardır" dedi.

"Tek bir kan bağışlıyla 3 kişinin hayatı kurtulabilir"

Vatandaşların bazı kan gruplarını çok bulunduğunu düşünerek kan vermekten kaçındığını belirten Ertop, "Şu da unutulmamalıdır ki hastanelerde en fazla bağış verilen kişiler de bu gruba ait hastalardır. Grubunuzun ne olduğundan bağımsız olarak çok fazla bağışa ihtiyaç var. Kan bağışının yaz ya da kış olmak üzere bir farkı yok. Kişinin sağlığı açısında endişe edilecek bir durum da yok. Vatandaşlarımız soğuk havalarda dışarı çıkmaya gıpta ettikleri için bağışlar düştü. Tek bir kan bağışlıyla 3 kişinin hayatı kurtulabilir. Ramazan ayında da bağışlar düşüyor, Ramazan ayına girmeden stoklarımızı yukarıda tutmamız gerekir. 2023 yılında Batı Akdeniz kan toplama merkezi olarak 134 bin 175 torba kan topladık. Bunun kullanabilir olanlarının tamamını hastanelere sevk ettik. Ortalama bir günde 400-500 civarında kan bağışına ihtiyacımız oluyor. Ocak ayı içerisinde 10 bin kan bağışının üzerine çıktık. Antalya bölgesinde stoklarımızda ise yüzde 50'ye yakın bir düşüş var" ifadelerine yer verdi.

"Herkesi kan bağışına davet ediyorum"

Kan bağışında bulunan Nuran Aslan,"Herkesi kan bağışına davet ediyorum. Eşim 12 defa bağışladı, kan vermekten dolayı mutlu oldum" dedi. Uğur Çelik ise şu ifadelere yer verdi: "Nüfusumuz çok kalabalık kan ihtiyaçlarımız artabiliyor. Elbet bir gün bizim de kana ihtiyacımız olacak, böyle kurumların her zaman kana ihtiyacı var. Herkes kan bağışında bulunsun."