Batı Akdeniz bölgesinde kan stokları yüzde 50 düştü
Türkiye'de her 4 saniyede 1 kişinin kana ihtiyacı oluyor
Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop:
" Ortalama bir günde 400-500 civarında kan bağışına ihtiyacımız oluyor"
" Ramazan ayına girmeden stoklarımızı yukarıda tutmamız gerekir"
ANTALYA - Antalya, Burdur ve Isparta kapsayan Batı Akdeniz bölgesinde kan stokları yüzde 50 oranında düştüğüne dikkat çeken Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, "Türkiye'de her 4 saniyede 1 kişinin kana ihtiyacı oluyor. Ortalama bir günde 400-500 civarında kan bağışına ihtiyacımız var. Tek bir kan bağışlıyla 3 kişinin hayatı kurtulabilir. Ramazan ayına girmeden stoklarımızı yukarıda tutmamız gerekir" dedi.
Kış şartlarının hayatı iyice zorlaştırmasından önce kan stoklarını belirli bir seviyenin üzerine çıkarmayı ve düzenli bağışı özendirmeyi hedefleyen Kızılay, ülke çapında "Birbirimize candan bağlıyız" sloganı ile büyük bir kan bağış kampanyası başlattı. Antalya, Burdur ve Isparta kapsayan Batı Akdeniz bölgesinde ise kan stokları yüzde 50 oranında düştü. Ekipler Ramazan ayının yaklaşmasıyla stokların daha da aşağı düşmemesi için harekete geçti. Batı Akdeniz bölgesinde 2023 yılında 134 bin 175 torba kan toplanırken bu bağışlardan kullanılabilir olan bağışların tamamının hastanelere sevki gerçekleştirildi.
"Türkiye'de her 4 saniyede 1 kişinin kana ihtiyacı oluyor"
Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, "18 bölge ve 69 kan bağış merkezi olarak ülke çapında "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla kampanya başlatıldı. Kan stoklarımızda bir azalma mevcut. Özellikle kış aylarında yaşanan hava şartları kan bağışlarında bir düşüşe neden oluyor. Bu düşüş hastalarımıza da yansıyor, stoklarımızı belirlenen seviyeye çıkarmak için bu kampanya başlatıldı. Türkiye'de her 4 saniyede 1 kişinin kana ihtiyacı oluyor. Şuanda bir bu röportajı verirken dakikalar içerisinde yüzlerce kişinin kana ihtiyacı olacak. 4 saniyede bir kişinin kana ihtiyacı olduğunu düşünecek olursak ülke genelinde ne kadar kan bağışına ihtiyacımız olduğu aşikardır" dedi.
"Tek bir kan bağışlıyla 3 kişinin hayatı kurtulabilir"
Vatandaşların bazı kan gruplarını çok bulunduğunu düşünerek kan vermekten kaçındığını belirten Ertop, "Şu da unutulmamalıdır ki hastanelerde en fazla bağış verilen kişiler de bu gruba ait hastalardır. Grubunuzun ne olduğundan bağımsız olarak çok fazla bağışa ihtiyaç var. Kan bağışının yaz ya da kış olmak üzere bir farkı yok. Kişinin sağlığı açısında endişe edilecek bir durum da yok. Vatandaşlarımız soğuk havalarda dışarı çıkmaya gıpta ettikleri için bağışlar düştü. Tek bir kan bağışlıyla 3 kişinin hayatı kurtulabilir. Ramazan ayında da bağışlar düşüyor, Ramazan ayına girmeden stoklarımızı yukarıda tutmamız gerekir. 2023 yılında Batı Akdeniz kan toplama merkezi olarak 134 bin 175 torba kan topladık. Bunun kullanabilir olanlarının tamamını hastanelere sevk ettik. Ortalama bir günde 400-500 civarında kan bağışına ihtiyacımız oluyor. Ocak ayı içerisinde 10 bin kan bağışının üzerine çıktık. Antalya bölgesinde stoklarımızda ise yüzde 50'ye yakın bir düşüş var" ifadelerine yer verdi.
"Herkesi kan bağışına davet ediyorum"
Kan bağışında bulunan Nuran Aslan,"Herkesi kan bağışına davet ediyorum. Eşim 12 defa bağışladı, kan vermekten dolayı mutlu oldum" dedi. Uğur Çelik ise şu ifadelere yer verdi: "Nüfusumuz çok kalabalık kan ihtiyaçlarımız artabiliyor. Elbet bir gün bizim de kana ihtiyacımız olacak, böyle kurumların her zaman kana ihtiyacı var. Herkes kan bağışında bulunsun."
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok esnaf ziyareti sırasında hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. "Bana destek verecek misin?" diye sorduğu bir gençten "Maalesef" yanıtını alan Altınok, "O zaman metro istemiyorsun yani, hizmet istemiyorsun?" sorusunu yönelttiği gençten bu kez de "Şu an aktif belediye başkanından memnunuz" karşılığını aldı.
Son dönemde futbolundan çok aldığı kilolarla gündemde olan Brezilyalı futbolcu Neymar, fotoğraflarını paylaşarak "şişman" yorumunda bulunanlara yayınladığı video ile yanıt verdi. Kameraya vücudunun son halini gösteren dünyaca ünlü futbolcu, kendisiyle alay edenlere el hareketi çekerek tepki gösterdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'teki gerginlik sokağa da yansıdı. CHP ve TİP, alınan karara tepki olarak eylem çağrısı yaptı. Çağrı sonrası İstanbul ve İzmir'de karara tepki gösteren gruplar eylem başlattı.
Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Son Dakika › Güncel › Batı Akdeniz Bölgesinde Kan Stokları Yüzde 50 Düştü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?