Batı Akdeniz'de Suç Şebekesi Çökertildi

İspanya öncülüğünde Batı Akdeniz'de gerçekleştirilen uluslararası operasyonda göçmen, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan büyük bir suç şebekesinin çökertildiği bildirildi.

Avrupa Polis Teşkilatınca (Europol) yapılan açıklamada, kurumun İspanya öncülüğünde Batı Akdeniz'de uyuşturucu, göçmen ile silah kaçakçılığı yapan bir suç şebekesine yönelik başlatılan operasyona destek verdiği belirtildi.

Şebekenin soygun, haraç, yasa dışı alıkoyma ve kara para aklama gibi çok sayıda suç faaliyetiyle bağlantılı olduğuna işaret edilen açıklamada, şebeke üyelerinin birçok suç şebekesine depolama, nakliye, yakıt ikmali, deniz transferleri, tekne bakımı ve gözetimden kaçınmaya yönelik destek sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, 2023'te İspanyol güvenlik güçlerince başlatılan operasyona Fransa, Polonya ve Portekiz kolluk kuvvetleri ile Europol'un destek verdiği ve operasyonun koordinasyonuna yardımcı olduğu aktarıldı.

Operasyon kapsamında İspanya'dan 77, Cezayir'den 1 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, yüksek hızlı tekneler de dahil 18 motorlu tekne, uyuşturucu, uydu telefonları, 1 tabanca ve 25 bin avrodan fazla para ele geçirildiği bildirildi.

İspanyol yetkililer, şebekeyi "Akdeniz'de denizde insan kaçakçılığında uzmanlaşmış en büyük suç örgütlerinden biri" olarak nitelendirdi.

İspanya Sivil Muhafız Teşkilatından yapılan açıklamada da söz konusu şebekenin, Cezayir ve İspanya arasında iki yönlü kaçakçılık rotası işlettiği, uyuşturucuyu Cezayir'e taşıdığı, dönüş yolunda ise tekneleri göçmenlerle doldurarak İspanya'nın kıyı kentlerine gönderdiği ifade edildi.

Bu kişilerin 2 binden fazla göçmeni İspanya'ya kaçak olarak soktukları, en az 64 göçmen kaçakçılığı operasyonundan sorumlu tutuldukları aktarılan açıklamada, şebekenin elebaşı olduğu iddia edilen 4 kişinin de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı kaydedildi.