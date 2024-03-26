Slovenya, Avusturya, Macaristan, Slovakya ve Çekya'nın Batı Balkanlar'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği yoluna destek verme konusunda hemfikir olduğu belirtildi.
Slovenya Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar ile "Central 5" toplantısı kapsamında başkent Lübliyana'da bir araya geldi.
Fajon, burada yaptığı açıklamada, toplantıda AB'nin genişlemesi, Batı Balkanlar'ın AB üyelik süreci, düzensiz göç, Ukrayna'ya destek hususlarına yer verdiklerini söyledi.
Bakanlar'ın AB'nin genişlemesi hususunda hemfikir olduğunu belirten Fajon, "Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya Dışişleri Bakanlarıyla birlikte Batı Balkan ülkelerine AB yolunda desteğimizi bir kez daha ifade ettik." dedi.
Fajon, Bosna Hersek ile AB katılım müzakerelerinin başlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi, toplantıda Bosna Hersek'e nasıl yardım edebileceklerini görüştüklerini kaydetti.
Ukrayna'nın yeniden inşası projelerine yardım sağlanması gerektiğini söyleyen Fajon, "Ukrayna'nın kalıcı ve adil bir barışa ulaşmasına ve hem AB mekanizmaları yoluyla hem de ülkeyi yeniden inşa etmesine yardımcı olmalıyız. Slovenya burada özellikle mayınların temizlenmesi, mağdurların rehabilitasyonu ve mağdurlara psikososyal yardım sağlanması alanlarında çok aktif olmaya devam edecek." diye konuştu.
Fajon, bölgedeki düzensiz göç konusunda, insan kaçakçılığı sorununun birlikte çözülmesi hususunda mutabık olduklarını kaydetti.
Görüşmede ayrıca, Karadağ'ın AB üyelik sürecini hızlandırma konusunun da görüşüldüğü ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Batı Balkanlar'ın AB üyeliği konusunda 5 ülke destek veriyor - Son Dakika
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Donkor, Roshi, Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım ve Ndlovu antrenmana katılmadı. Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Maltepe'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bir partilinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i savcılıkça salıverildi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanmış, 5'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ile birlikte Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'ni ve Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek üyelerle buluştu. Hatipoğlu, ziyaretlerde seçimlere az bir süre kaldığını hatırlatarak, çocuklara, öğrencilere, kadınlara ve emeklilere yönelik projeler açıkladı. Ayrıca emeklilere yönelik bir destek paketi sunacaklarını belirtti. Hatipoğlu, ayrıca TEI tarafından üretilen milli havacılık motorlarının sergisini gezdi ve TEI'nin başarısını takdir etti. Daha sonra Baksan Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Bigadiç'te yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Özel, ayrıca tarım ve hayvancılık sektöründeki maliyet artışlarına dikkat çekti ve emeklilerin yaşadığı ekonomik krizi eleştirdi. Gençlere de seslenen Özel, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmalarını istedi.
Diyarbakır'da, AFAD tarafından depremzedelere bir günlük hak sahipliği başvurusu için ek süre verilirken, AFAD binası içinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde evi hasar gören vatandaşlardan TOKİ başvurusunu kaçıran depremzedelere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bir günlük ek süre verdi. Silvan yolu üzerindeki AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü'nde başvuru yapmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarına devam ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havaalanı'nda geçen yıl 1 milyonu geçen yolcu trafiği olduğunu açıkladı. Uraloğlu, Artvin'e yaptığı ziyarette ise Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü inceledi ve bölgedeki eksikliklerin giderilmesi için destek sözü verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Erdek Belediye Başkan Adayı Turhan Gün'ün seçim ofisi açılışına katıldı. Yerlikaya, Türkiye'nin huzur için var olduklarını belirtti ve terör örgütleriyle mücadele ettiklerini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?