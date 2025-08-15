Batı Bengal'de Otobüs Kazası: 10 Ölü

YENİ DELHİ, 15 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Batı Bengal eyaletinde bir yolcu otobüsünün yol kenarında park halindeki bir kamyona çarpması sonucu 2'si kadın en az 10 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi de yaralandı.

Polis, cuma günü erken saatlerde meydana gelen kazada yaralılardan 5'inin durumunun kritik olduğunu ve ölenlerin tamamının kutsal mekanları ziyaret etmek üzere komşu Bihar eyaletinden yola çıkan kişiler olduğunu belirtti.

Yaralılar yerel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, "Kurbanların ailelerine ulaşmaya çalışıyoruz. Hayatını kaybeden kişilerin Bihar eyaletine bağlı Motihari bölgesinden olduğu belirlendi. Şu ana kadar ölenlerden 6'sının kimliği tespit edilebildi. Kutsal mekanları ziyaret için yola çıkan kişileri taşıyan otobüsün park halindeki bir kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk bulgular, otobüs şoförünün direksiyon başında uyuklayarak bu korkunç kazaya neden olduğunu gösteriyor" dedi.