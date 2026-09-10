Batı Cephesi Karargahı Müzesi ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batı Cephesi Karargahı Müzesi ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor

Batı Cephesi Karargahı Müzesi ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan ve Batı Cephesi Komutanlığına ev sahipliği yapan karargah binası, döneme tanıklık eden eşyaları ve belgeleriyle ziyaretçilerini Milli Mücadele yıllarına götürüyor Atatürk ve silah arkadaşlarının kullandığı eşyaların da sergilendiği müze, ziyaretçilerine dönemin izlerini yakından görme fırsatı sunuyor

Milli Mücadele döneminde Batı Cephesi Komutanlığı'na ev sahipliği yapan Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi, ziyaretçilerine tarihi bir deneyim yaşatıyor.

Akşehir'de 1904-1905 yıllarında belediye binası olarak inşa edilen yapı, Batı Cephesi Komutanlığının 18 Kasım 1921'de ilçeye taşınmasının ardından karargah olarak kullanılmaya başlandı. Büyük Taarruz'un hazırlıklarının yapıldığı ve harekat kararının alındığı bina, 24 Ağustos 1922'ye kadar Batı Cephesi Karargahı olarak hizmet verdi.

Tarihi yapı, 1964'te müze yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi. Restorasyon ve düzenleme çalışmalarının ardından 5 Temmuz 1966'da "Atatürk ve Etnografya Müzesi" adıyla ziyarete açılan müzenin adı, 1981'de "Batı Cephesi Karargahı Müzesi" olarak değiştirildi.

1988-1995 ve 2001 yıllarında restorasyon ve teşhir tanzim çalışmaları gerçekleştirilen müze, 5 Temmuz 2001'de bugünkü düzenlemesiyle yeniden ziyarete açıldı.

Atatürk, İsmet İnönü ve Asım Gündüz'ün çalışma odaları korunuyor

Müzenin üst katındaki teşhir salonlarında Milli Mücadele dönemine ait fotoğraf, belge, silah, kılıç, madalya ve kişisel eşyalar sergileniyor.

Orta salondaki panoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nün Akşehir'de çekilmiş fotoğrafları, vitrinlerde ise Akşehirli gazilere ait madalya ve beratlar yer alıyor.

Müzenin en dikkat çekici yerini, Büyük Taarruz kararının alındığı Atatürk'ün çalışma odası oluşturuyor.

Orijinal eşyalarla düzenlenen odada savaş planları, belgeler ve fotoğraflar ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Karargah Komutanı İsmet Paşa ile Karargah Kurmay Başkanı Asım Gündüz'ün çalışma odaları da özgün düzenlemeleriyle korunuyor.

Müzede ayrıca Kurtuluş Savaşı'nda kullanıldığı değerlendirilen silahlar, karargahta görev yapan subayların biyografileri, Akşehirli şehitlerin künyeleri ve karargaha ait belgeler sergileniyor.

Yoğunluk her geçen yıl artıyor

Müze görevlisi Tahir Gürkan, AA muhabirine, müzenin ziyaretçi yoğunluğunun her geçen yıl arttığını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ait kişisel eşyaların müzede sergilendiğini dile getiren Gürkan, "Batı Cephesi Karargahı, Büyük Taarruz'un planlarının yapılması bakımından önemli bir yerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk buraya gelmiş, Büyük Taarruz'un planları da burada yapılmıştır. Müzemiz, diğer günlerde de yoğun ilgi görmektedir." diye konuştu.

Ziyaretçiler tarihi atmosferden etkileniyor

Afyonkarahisar'dan kızı Ayşenur Keskin ile müzeyi ziyaret eden Ahmet Keskin ise kızının tarihe meraklı olduğunu belirtti.

Müzede sergilenen savaş malzemeleri ve Atatürk'e ait eşyaların kendilerini etkilediğini anlatan Keskin, "Savaşta kullanılan eşyalar ve Atatürk'ün elbisesi üzerimizde çok etki bıraktı. Türk olup da Atatürk'ün izinde yürüyen gençlik olarak duygulanmamak mümkün değil." dedi.

Ayşenur Keskin de müzede özellikle kılıç ve silahları incelediğini belirterek, "Buraya gelmeden önce buranın tarihini tam araştırmamıştım. Eşyaları görünce daha çok gururlandım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Akşehir, Kültür, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Cephesi Karargahı Müzesi ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Menzil Cemaati’ne operasyon mu geliyor Bakan Gürlek’ten açıklama var Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara’dır Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar

13:32
Alex de Souza’dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj
Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj
13:17
Tesislerde büyük kavga Noa Lang kadro dışı bırakıldı
Tesislerde büyük kavga! Noa Lang kadro dışı bırakıldı
12:53
Filenin Sultanları’nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü
Filenin Sultanları'nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü
12:34
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 800 bin TL tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek
12:23
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 13:59:12. #7.12#
SON DAKİKA: Batı Cephesi Karargahı Müzesi ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement