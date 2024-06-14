Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika
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Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesiminde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağışların yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Ancak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

14.06.2024 12:25
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Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesiminde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

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