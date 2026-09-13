Batı Karadeniz'de bu geceden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusu ile Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusu ile Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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