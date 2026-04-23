Batı Şeria'da 16 Filistinli Hayatını Kaybetti

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Ocak 2026'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında yaşanan can kaybına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, yılın başından beri Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısının 16'ya ulaştığı belirtildi.

Öldürülen Filistinlilerin 13 ila 60 yaşlarında olduğu kaydedildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler mart ayı boyunca Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 1819 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine saldırıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında artış yaşanıyor.

Bu süreçte en az 1149 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.