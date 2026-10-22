Batı Şeria'da Cemmain'de zeytin hasadı yapan Filistinlilere İsrailliler saldırdı - Son Dakika
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Batı Şeria'da Cemmain'de zeytin hasadı yapan Filistinlilere İsrailliler saldırdı

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Batı Şeria'da Cemmain beldesinde zeytin hasadı yapan Filistinlilere ve aralarında İsraillilerin de olduğu aktivistlere İsrailliler saldırdı. Saldırıda hakaret edilerek bölgeden çıkarılmaya çalışılan grubun, kendilerine ayrılan hayvan otlatma alanında kaldığı iddia edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Cemmain beldesinde zeytin hasadı yapan Filistinlilere ve aralarında İsraillilerin de bulunduğu aktivistlere saldırdı.

Filistin basınında yer alan habere göre, İsrailliler saldırıları ve ihlalleriyle Filistinlilerin zeytin hasadına engel olmaya devam ediyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit'e bağlı Cemmain beldesinde zeytin hasadı yapan Filistinlilere ve aralarında İsraillilerin de bulunduğu aktivistlere hakaret ederek onları bölgeden çıkarmaya çalıştı.

Filistinlilerin zeytin hasadını engelleyen İsrailliler, gasbetmeye çalıştıkları bölgenin kendilerine ayrılan hayvan otlatma alanı içinde kaldığını iddia etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik ihlallerinde artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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