Batı Şeria'da çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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Batı Şeria'da çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetti

Batı Şeria\'da çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'da çıkan çatışmada bir Filistinlinin, Filistin güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. İslami Jihah Hareketi, olaya ilişkin suikast düzenlendiğini iddia etti. Saldırıda yaralanan kişi tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Gerilimin yükseldiği bölgeye çok sayıda güvenlik gücü konuşlandırıldı.

02.05.2024 12:01
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İşgal altındaki Batı Şeria'da çıkan çatışmada bir Filistinlinin, Filistin güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İslami Cihad Hareketi, olaya ilişkin yaptığı açıklamada Filistin yönetimini bir mensubuna "suikast" düzenlemekle suçladı.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne bağlı Nur Şems Tugayı'ndan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde Ahmed Ebu el-Ful'ün sürdüğü araca ateş açıldığı ifade edildi.

Saldırıda yaralanan Ful'ün tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, saldırıdan Filistin güvenlik birimleri sorumlu tutuldu.

Saldırının, "İsrail özel birliklerinin düzenlediği suikast saldırılarıyla benzerlik gösterdiğine" işaret edilen açıklamada, Kudüs Seriyyeleri'nin Tulkerim Tugayı kurucularından olduğu belirtilen Ahmed el-Ful'ün, İsrail ordusunun Tulkerim ve Nur Şems'te düzenlediği baskınlara direniş gösterdiği kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Güvenlik Kurumu Sözcüsü Talal Duveykat, Tulkerim'de Selam Kavşağı yakınında devriye gezen güvenlik güçlerine ateş açıldığını bildirdi.

Duveykat, "Filistin güvenlik güçlerinin açılan ateşe karşılık vermesi sonucu saldırganın yaralandığını ve Rafidya Hastanesine kaldırıldığını" belirtti.

Olayın ardından gerilimin yükseldiği Tulkerim'e çok sayıda Filistin güvenlik gücü konuşlandırıldı.

Kaynak: AA

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