Batı Şeria'da Diplomatik Ziyaret

07.05.2026 20:10
Batılı ülkelerin temsilcileri, İsraillilerin yıktığı okulu ziyaret ederek eğitim krizine dikkat çekti.

Batılı ülkelerin diplomatik temsilcileri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yıktığı okulu ziyaret etti.

İsveç, Belçika, Finlandiya, Almanya, Hollanda, Fransa, Kanada, İrlanda, Danimarka, İngiltere, İtalya, İspanya ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri, işgal altındaki Batı Şeria'da eğitimin kötüleşmesine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, temsilcilerin, 21 Nisan'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yıktığı okul, bağışlarla inşa edilen Ürdün Vadisi'ndeki el-Malih'i ziyaret ettiği bildirildi.

Bölgedeki Filistinlilerin, Yahudi yerleşimcilerin sürekli saldırıları nedeniyle mart ayında zorla yerinden edildiği ve bundan önce yıkılan okulun bölgede merkezi bir rol oynadığı belirtilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da eğitimin durumunun giderek kötüleştiği ve eğitim alanlarının yıkılmasının eğitimi baltaladığına dikkati çekildi.

Açıklamada, "Eğitim temel bir haktır ve okullar hedef alınmamalıdır." ifadesine yer verildi.

Temsilcilerin, ayrıca martta yerinden edilen Filistinlilerin yarısının yerleştiği bölgenin de ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, "Temmuz 2024 tarihli Uluslararası Adalet Divanı Danışma Görüşü" hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

"İşgalci güç olarak İsrail, sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelidir. İsrailli yetkililer, şiddet uygulayan yerleşimcileri eylemlerinden sorumlu tutmalı, cezasızlık sona ermelidir."

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 21 Nisan'da işgal altındaki Batı Şeria'nın doğu sınırında yer alan Kuzey Ağvar (Ürdün Vadisi) bölgesine gece saatlerinde baskın düzenleyerek el-Malih okulunu yıkmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

