İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kefr ed-Dik beldesinde Filistinlilere ait bir evi ve istinat duvarını yıktı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Selfit'in batısındaki Kefr ed-Dik beldesinin eş-Şaab bölgesine baskın düzenledi.

Adem Hasan Meri isimli Filistinlinin evini kuşatan İsrail ordusu, daha sonra evi ve istinat duvarını yıktı.

İsrail askerleri, evin çevresinde toplanan Filistinlilere de göz yaşartıcı gaz attı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail makamları ekim ayında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 62'si ev olmak üzere 129 yapıyı yıktı.

İsrail'in yıkımları, 45'i kadın olmak üzere 220 Filistinliyi doğrudan etkiledi.

İsrail'in Batı Şeria'daki yıkım ve işgal politikası derinleşiyor

Filistinli kaynaklara göre, Batı Şeria'da son dönemde ev ve yapıların yıkımı artarken bölge sakinlerinin inşaat faaliyetlerine kısıtlamalar getiriliyor ve elektrik ile içme suyu gibi temel hizmetlere erişimleri engelleniyor.

Filistinliler, İsrail'in yıkım faaliyetleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının bölge halkını evlerinden ve topraklarından ayrılmaya zorlamayı amaçladığını belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail, 1967'den bu yana Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altında tutuyor. Uluslararası toplum, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı kabul ediyor.