Filistin bayrağını tekmelediğini sandı! Tuzak devreye girdi

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Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrailli bir yerleşimci aslında bir bubi tuzağı olan Filistin bayrağına tekme attığı sırada, bayrağa bağlı bomba infilak etti. Yaralanan şahıs olay yerinde tedavi edildi.

FİLİSTİN BAYRAĞINI GÖRÜNCE DURDU

Sivilleri hedef alan İsrail güçleri havadan, karadan ve denizden bölgeyi kuşatarak vuruyor. İsrail baskınlarının yoğun olduğu Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler de Filistinlilere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Ramallah'ın doğusundaki Binyamin bölgesinde seyir halindeki bir Yahudi yerleşimci, toprağa dikili bir Filistin bayrağını görünce durdu ve aracından inerek bayrağa tekme attı. Aslında bir bubi tuzağı olan bayrak, tekmenin ardından infilak etti. Hafif şekilde yaralanan İsrailli, olay yerinde tedaviye alındı.