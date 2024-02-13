Batı Şeria\'da Filistinli Tutuklularla Dayanışma Eylemi Düzenlendi

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde onlarca Filistinli, İsrail hapishanelerinde "saldırıya, açlığa ve aşağılamaya" maruz kalan tutuklularla dayanışma amacıyla oturma eylemi düzenledi.

Filistinli esirlerle ilgili sivil toplum kuruluşları ile ulusal ve İslami güçlerin çağrısı üzerine gerçekleştirilen eyleme, tutukluların aileleri ve kurumların temsilcileri katıldı.

Oturma eylemine katılanlar, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik uygulamalarını kınayarak, "acil" uluslararası ve insan hakları müdahalesi çağrısında bulundu.

Esir İşleri Yüksek Komisyonu Başkanı Emin Şuman, eylem sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıya, açlığa ve aşağılamaya maruz kaldığını söyledi.

Şuman, "İsrail hapishanelerinde olup bitenlerin daha önce ABD'nin Guantanamo ve Irak'taki Ebu Gureyb hapishanelerinde dahi yaşanmadığını" ifade etti.