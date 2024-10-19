Batı Şeria'da Filistinlilerden Sinvar'a Protesto

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İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında öldürülmesini protesto etti.

Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine birçok Filistinli, Sinvar'ın resimlerinin yanı sıra Filistin bayrakları taşıyarak gösteri düzenledi.

Göstericiler, Filistin direnişini destekleyen ve İsrail'in saldırılarını kınayan sloganlar atarak, Sinvar'ın İsrail saldırıyla öldürülmesine tepki gösterdi.

Yahya Sinvar, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin yerine 6 Ağustos'ta Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti.

İsrail, Hamas'ın yeni lideri Sinvar'ı 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'nın "bir numaralı sorumlusu" olarak gösteriyordu.