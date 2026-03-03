Batı Şeria'da Füze Saldırıları: 4 Yaralı - Son Dakika
Batı Şeria'da Füze Saldırıları: 4 Yaralı

03.03.2026 14:30
İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrası Batı Şeria'da 4 Filistinli hafif yaralandı.

Filistin Sivil Savunma Birimi, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırılarının başlamasından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düşen füze şarapneli nedeniyle 4 Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

Sivil Savunma Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki farklı kentlerde kaydedilen toplam 40 şarapnel olayından 7'sine ekipler tarafından müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, şarapnel parçaları nedeniyle 4 Filistinlinin hafif yaralandığı, yaralılardan 3'ünün Cenin'de, 1'inin ise Ramallah'ta olduğu kaydedildi.

Şarapnel parçasının ayrıca Tubas kentinde bir evin bahçesinde kısmi yangına yol açtığı, yangının sivil savunma ekiplerince can kaybı yaşanmadan söndürüldüğü aktarıldı.

Sivil Savunma Birimi, vatandaşlara açık alanlardan uzak durmaları ve yetkili makamların talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

