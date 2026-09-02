Batı Şeria'da İsrail askerleri baskında 1'i çocuk 2 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batı Şeria'da İsrail askerleri baskında 1'i çocuk 2 Filistinliyi öldürdü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah yakınlarındaki Mugayyir köyüne düzenledikleri baskında Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 19 yaşındaki Ömer Muhammed Naci Naasan ile 16 yaşındaki Halil Rasim Halil Şahade hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye düzenlediği baskında biri çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Mugayyir Köy Meclisi Başkanı Emin Ebu Aliya, Filistin resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ramallah yakınlarındaki Mugayyir köyüne baskın düzenlediğini belirtti.

Ebu Aliya, İsrail askerleriyle birlikte köyün merkezine doğru ilerleyen İsraillilerin Filistinlilere ait iki eve saldırıp koyunlarını çaldığını aktardı.

İsrail ordusuna bağlı keskin nişancıların köyün merkezindeki binalara konuşlandığını aktaran Ebu Aliya, askerlerin, koyunları çalan İsrailliler ile bölge sakinleri arasında çıkan olaya ateş açarak müdahale ettiğini dile getirdi.

Filistinliler üzerine açılan ateş sonucu 2 Filistinlinin ağır yaralandığını kaydeden Ebu Aliya, Filistinli gençlerin hastaneye kaldırıldığı sırada müdahaleye rağmen hayatlarını kaybettiği bilgisini verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan kısa açıklamada ise İsrail ordusunun Mugayyir köyüne açtığı ateş sonucu 19 yaşındaki Ömer Muhammed Naci Naasan ile 16 yaşındaki Halil Rasim Halil Şahade yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarla birlikte Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları da arttı.

Bu saldırılar öldürme, gözaltı, zorla yerinden etme, evlerin yıkılması ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesi şeklinde gerçekleşiyor.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Batı Şeria, Ramallah, Filistin, Güncel, İsrail, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da İsrail askerleri baskında 1'i çocuk 2 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız
Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi
AK Parti’yi yasa boğan ölüm Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı geldi AK Parti'yi yasa boğan ölüm! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı geldi
Çanakkale’de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti Çanakkale'de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti
Kayseri’de akraba kavgası kanlı bitti: 24 yaşındaki genç bıçaklandı Kayseri'de akraba kavgası kanlı bitti: 24 yaşındaki genç bıçaklandı
Markette silahlı düello Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar Markette silahlı düello! Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar

22:22
İspanya’da göçmen krizi protestoları büyüyor Binlerce kişi sokaklara döküldü
İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü
21:54
KKTC’de gemi faciasının ardından kriz büyüyor Hükümetten çekiliyorlar
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
21:51
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
21:29
Konyaspor’a eski yöneticilerinden icra şoku
Konyaspor'a eski yöneticilerinden icra şoku
20:51
“Satanizm“ tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
"Satanizm" tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
19:05
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması
Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 01:13:30. #7.13#
SON DAKİKA: Batı Şeria'da İsrail askerleri baskında 1'i çocuk 2 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement