Batı Şeria'da İsrail askerlerine saldırı - Son Dakika
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Batı Şeria'da İsrail askerlerine saldırı

30.06.2025 07:14
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İsrailli gruptan askerlerine biber gazı ve taşla saldırı; bir gencin yaralanma olayı tartışma yarattı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordu karakolunu basmaya çalıştığı ve askerlere saldırdığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grubun askerlere biber gazı ile saldırdığı, taş attığı ve askeri araçlara zarar verdiğini belirtildi.

Açıklamada, ses bombası kullanılarak dağıtılan kalabalık arasından bir gaspçı İsraillinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail askerinden "Filistinli sandım" savunması

Açıklamada, İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu askerinin, askeri araca taş atan şahısları "Filistinli sandığı" ve bu nedenle havaya üç el ateş ettiği belirtildi.

Çocuğun bu sırada yaralanmış olabileceği vurgulanan açıklamada, kullanılan kurşunun kaynağına dair inceleme başlatıldığı bildirildi.

Haaretz gazetesi ise olayların 14 yaşında bir İsraillinin, askerler tarafından taş attığı gerekçesiyle yaralanması üzerine patlak verdiğini yazdı.

Öte yandan, çocuğun kauçuk mermiyle yaralanmadığı, hastanedeki kontrollerde gerçek mermiyle vurulduğu tespit edildi.

Ordunun gerçek mermiyle uyarı ateşi açması tartışma konusu olmuştu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah'a bağlı Kafr Malik beldesinde Filistinlilere saldıran ve mülklerine zarar veren, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail askerlerine saldırmıştı.

Olaydan 3 gün önce 3 Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail askerlerinin, yerleşimcilerin kendilerine saldırmasına karşı gerçek mermiyle havaya uyarı ateşi açtığı iddiası tartışma konusu olmuştu.

Kafr Malik'te 3 Filistinli öldürülmüştü

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir grup, 25 Haziran'da, Ramallah'ın doğusundaki Kafr Malik kasabasında Filistinlilere saldırmış, evleri ve araçları ateşe vermişti. Daha sonra olay yerine gelen İsrail askerlerinin, saldırıya karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu 3 Filistinli öldürülmüş, 7 Filistinliyi de yaralanmıştı.

Yahudi yerleşimcilerin bölgeye yönelik saldırıları 25 Haziran sonrasında da devam etmişti

Filistin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını artırması sonucu en az bin Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da İsrail askerlerine saldırı - Son Dakika

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