Batı Şeria'da İsrail Baskınları: 1 Ölü, 2 Yaralı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskın ve saldırılarında 1 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın farklı kentlerindeki baskınlarını bugün de sürdürdü.

İsrail ordusu El Halil'in güneyindeki Dura kasabasına düzenlediği baskında, ateş açarak bir genci karnından ağır şekilde yaraladı.

Beytüllahim'in güneyindeki El-Hıdr kasabasına düzenlenen baskında da 16 yaşındaki bir çocuk İsrail askerlerince sırtından vuruldu.

İsrail ordusunun 25 Şubat'ta El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta kasabasına düzenlediği baskın sırasında ağır şekilde yaraladığı İsmail Kısiyye de bugün hayatını kaybetti.