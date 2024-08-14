Batı Şeria'da İsrail güçleri ve yerleşimciler tarafından 5 Filistinli öldürüldü - Son Dakika
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Batı Şeria'da İsrail güçleri ve yerleşimciler tarafından 5 Filistinli öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, son bir hafta içinde Batı Şeria'da, İsrail güçleri ve İsrailli yerleşimciler tarafından 5 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

14.08.2024 20:47
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, son bir hafta içinde Batı Şeria'da, İsrail güçleri ve İsrailli yerleşimciler tarafından 5 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Haq, "Son rapor, Batı Şeria'da Filistinlilerin öldürülmesinin ve yerinden edilmesinin sürdüğünü söylüyor." dedi.

"Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da, 6-12 Ağustos'ta İsrail güçleri ve İsrail yerleşimcileri tarafından beş Filistinli öldürüldü." sözlerine yer veren Haq, aynı dönemde 11 çocuk da dahil olmak üzere 54 Filistinlinin de yaralandığını belirtti.

Haq, aynı zaman diliminde İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere karşı 25'ten fazla saldırı gerçekleştirerek "yaralanmalara sebep olduğu ve mülke zarar verdiğini" ifade etti.

İsrail Gazze'de tahliyelere devam ediyor

Sözcü Yardımcısı Haq, İsrail'in Gazze'de tahliye emirlerine devam ettiğini, dün buna iki yerleşim yerinin daha eklendiğini belirtti.

Haq, dün İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki iki bölgede yaşayan insanlara "derhal güvenli bölgelere taşınmaları" için yeni bir tahliye emri verdiğini, söz konusu bölgede 5 bin 200'den fazla nüfusun barındığını aktardı.

"Bu emir, 8 su ve sanitasyon tesisiyle 2 öncelikli sağlık merkezi de dahil olmak üzere temel hizmetleri etkiledi." diyen Haq, bölgedeki tıbbi hizmetlerde de ciddi aksaklıklar meydana geldiğini vurguladı.

Sözcü Yardımcısı ayrıca, İsrail'in tahliye edilmiş bir bölgedeki çadırların bulunduğu alana "hedefli bir saldırı" düzenlediğini, çadırlar öncesinde boşaltıldığı için olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı Şeria'da İsrail güçleri ve yerleşimciler tarafından 5 Filistinli öldürüldü - Son Dakika

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