Batı Şeria\'da İsrail hapishanesindeki Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail hapishanesindeki Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Filistinli mahkumlarla ilgilenen kurum ve kuruluşların çağrısı üzerine, Batı Şeria'nın el-Bire kentindeki Kızılhaç binası önünde mahkumların aileleri ve destekçilerinden çok sayıda kişi toplandı.

Esir İşleri Yüksek Komisyonu Başkanı Emin Şuman, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'den bu yana İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin işkence ile açlığa maruz bırakıldığını ve temel barınma ihtiyaçlarından mahrum bırakıldığını söyledi.

Söz konusu tarihten bu yana bir Filistinliyi bile ziyaret edemediklerini kaydeden Şuman, Kızılhaç'ın sorumluluklarını yerine getirmediğini dile getirdi.

Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı Sabri Saydam da Kızılhaç ve uluslararası kuruluşların sessizliğine tepki göstererek, "Kızılhaç dahil insan hakları kuruluşları uykudayken mahkumların tecridi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Filistin Esirler Cemiyetinden bugün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinli sayısının 5 bin 980 olduğu, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısının da 80'i kadın olmak üzere 8 bin 800'e çıktığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.