Batı Şeria'da İsrail Operasyonları: Bir Kadın Öldürüldü

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(ANKARA) - İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da askeri operasyonlarını "genişlettiği" açıklanırken, operasyonlarda, bölgedeki Nur Shams'ta Filistinli bir kadın öldürüldü.

İsrail ordusunun askeri bir sözcüsü, bugün yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun askeri operasyonu Tulkarm'ın doğusundaki bir Filistin mülteci kampı olan Nur Shams'a genişlettiğini ve güçlerinin birkaç 'militanı' öldürdüğünü ve bölgede aranan kişileri gözaltına aldığını" söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise bugün yaptığı açıklamada, Tulkarm'da İsrail'in açtığı ateş sonucu bir kadının öldüğünü ve kocasının yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusu, polisi ve istihbarat servisleri, 21 Ocak'ta Batı Şeria'daki Cenin'de terörle mücadele operasyonu başlattı. Operasyon, İsrailli yetkililer tarafından "büyük ölçekli ve önemli bir askeri operasyon" olarak tanımlanıyor.