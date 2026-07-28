Batı Şeria'da İsrail Saldırıları: 3 Yaralı - Son Dakika
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Batı Şeria'da İsrail Saldırıları: 3 Yaralı

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İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarında 3 Filistinli yaralandı, araçlara saldırılar gerçekleşti.

İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarında 3 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, El Halil kentinin güneyindeki el-Muhtar Kavşağı bölgesine baskın düzenledi.

Askerlerin burada bulunan Filistinlilere gerçek mermi ve ses bombasıyla saldırması sonucu 1 Filistinli genç bacağından vuruldu.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler de Kudüs'ün kuzeyindeki Caba köyü yakınlarında yaşayan bir bedevi topluluğuna saldırdı. Olayda darbedilen 2 Filistinli hastaneye kaldırıldı.

İsrailliler aynı bölgede Filistinlilerin araçlarına taşlarla saldırarak bazılarına hasar verdi.

Gaspçı İsrailliler, Ramallah'ın batısındaki Deyr Ammar köyünde inşaat halindeki bir eve el koydu.

Ramallah'ın doğusundaki Burka köyünde de İsrailliler, Filistinli bir çiftçinin hayvanlarını çalmaya çalıştı ancak köy sakinleri onları geri çekilmeye zorladı.

Nablus'un güneyindeki Asira el-Kıbliyye köyündeki baskında ise İsrailliler gerçek mermi kullandı ancak saldırıda yaralanan olmadı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da İsrail Saldırıları: 3 Yaralı - Son Dakika

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