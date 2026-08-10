Batı Şeria'da İsrailli Saldırılarda Artış - Son Dakika
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Batı Şeria'da İsrailli Saldırılarda Artış

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2026'nın ilk yarısında Batı Şeria'da 660 şiddet olayı gerçekleşti, Filistinlilere yönelik saldırılar yüzde 50 arttı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik 2026'nın ilk yarısında 660 şiddet olayı gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ülkenin güvenlik kurumlarının verilerine göre Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları ifade etmek için kullanılan "ırkçı suçlar"ın 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 arttığı belirtildi.

Haberde, 2026'nın ilk yarısında 660 olay kaydedildiği, bu sayının 2025'in ikinci yarısında 405, aynı yılın ilk yarısında ise 440 olduğu aktarıldı.

İsrail güvenlik güçlerine yönelik kasıtlı saldırıların da arttığı belirtilen haberde, 2026'nın ilk yarısında 45 olay kaydedildiği, 2025'in ikinci yarısında bu sayının 30 olduğu ifade edildi.

Böylece söz konusu saldırılarda yüzde 50 artış yaşandığı kaydedildi.

İsraillilerin saldırılarında 6 Filistinli öldü

İsrail güvenlik kurumlarının verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında İsraillilerin saldırılarında 140 Filistinli yaralandı, 6 Filistinli hayatını kaybetti.

2025'in ikinci yarısında ise İsraillilerin saldırılarında 82 Filistinlinin yaralandığı, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Verilerin Temmuz 2026'yı kapsamadığı, İsrail güvenlik kurumlarının temmuz ayında yaklaşık 100 "ırkçı suç" vakası daha kaydettiği ve böylece saldırılardaki artış eğiliminin 2026'nın ikinci yarısında da sürdüğü ifade edildi.

Filistinli, İsrailli ve uluslararası insan hakları kuruluşları da özellikle 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Batı Şeria'da İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının arttığına dikkati çekiyor.

Filistinli kuruma göre 2026'nın ilk yarısında 3 bin 488 saldırı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin 6 Temmuz'da yayımladığı rapora göre, İsrailliler 2026'nın ilk yarısında Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 3 bin 488 saldırı gerçekleştirdi.

İsraillilerin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da yaklaşık 12 bin 500 saldırı düzenlediği, bu saldırılarda 82 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 890 yangın çıkarıldığı ve 200 yeni yerleşim noktası kurulduğu belirtildi.

Aynı dönemde İsrail ordusu ve İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bin 600 kişi gözaltına alındı.

Batı Şeria'da yaklaşık 750 bin İsraillinin, işgal altındaki Kudüs dahil 156 yerleşim ve 360 yasa dışı yerleşim noktasında yaşadığı belirtiliyor.

Filistinliler, Batı Şeria'daki saldırıların İsrail'in bölgeyi ilhakını resmen ilan etmesinin önünü açmayı amaçladığını ve bunun Birleşmiş Milletler kararlarında öngörülen bağımsız Filistin devletinin kurulması ihtimalini ortadan kaldıracağını vurguluyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da İsrailli Saldırılarda Artış - Son Dakika

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