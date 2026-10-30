Batı Şeria'da İsrailliler Filistinli evlere saldırdı, El Halil'de ev ateşe verildi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait bir evi ateşe verdi, Nablus kentinde de bir eve saldırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler gece saatlerinde El Halil Tepeleri'ndeki Main köyünde Filistinli bir ailenin evini ateşe verdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde evin alevler içinde kaldığı görüldü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un kuzeybatısındaki Mesudiye bölgesinde Filistinli bir aileye saldırarak aile üyelerini darbetmeye çalıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un kuzeydoğusundaki Yasid köyünde de Filistinlilere ait bir eve saldırdı. Evin kapısını kırmaya çalışan İsrailli saldırganlar, evin yanında park halinde bulunan bir araca ait römorku çaldı.

İsrail askerleri "Yusuf Makamı"na baskın düzenledi

Öte yandan İsrail askerleri, Nablus'un doğusunda Yahudiler tarafından Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanılan "Yusuf Makamı"na baskın düzenledi.

Asker el-Beled bölgesinde bir evde arama yapan İsrail askerleri, eşyalara zarar verdi.

Burin köyüne yönelik baskınlar dördüncü gününde de sürdü

İsrail askerleri, Nablus'un güneyindeki Burin köyüne yönelik baskınlarını ise dördüncü gününde de sürdürdü.

Köydeki birçok eve baskın düzenleyip arama yapan İsrail askerleri, evdeki eşyaları tahrip etti.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde soykırıma başlamasıyla eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırıları da arttı.